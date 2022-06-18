Sahnede Ferdi Tayfur taklidi yapan Rafet El Roman seyircilerden tam not aldı - Haberler

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Sahnede Ferdi Tayfur taklidi yapan Rafet El Roman seyircilerden tam not aldı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Sahnede Ferdi Tayfur taklidi yapan Rafet El Roman seyircilerden tam not aldı

Kocaeli'de konser veren sevilen sanatçı Rafet El Roman, dansları ve şarkılarıyla seyircileri coşturdu.

Kocaeli'de konser veren sevilen sanatçı Rafet El Roman, dansları ve şarkılarıyla seyircileri coşturdu. Sesinin çocukluktan itibaren Ferdi Tayfur'a benzetildiğini söyleyen Rafet El Roman, Ferdi Tayfur'u taklit etmeyi de ihmal etmedi.

Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nde sevilen şarkıcı Rafet El Roman sahne aldı. Sevenlerine birbirinden güzel şarkılar seslendiren Rafet El Roman, dansıyla da seyircilerden tam not aldı. Kendi şarkılarının yanı sıra başka sanatçıların şarkılarını da seslendiren sanatçı, Ferdi Tayfur'un taklidini yaparak çocukluktan itibaren sesinin Tayfur'un sesine benzetildiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Rafet El Roman, konser sonunda uzun süre alkışlandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Rafet El Roman Ferdi Tayfur Kocaeli Magazin Haberler

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