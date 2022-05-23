Sahne Kıyafeti Muhabbetinden Bıktık - Haberler

Emrah Çalapkulu, "Her konserin kıyafet üzerinden basına yansıması artık kabak tadı vermeye başladı. İsteyen istediğini giyiyor işte. Kimi kapalı giyiyor kimi cesur buna da artık kimsenin bir söz söyleme hakkı yok. Ama sürekli kıyafet üzerinden gündeme gelmek bence bıktırdı. Yapılan işin, söylenen şarkıların daha ön planda olması gerektiğini düşunüyorum" dedi.

Öte yandan Emrah Çalapkulu yakın zamanda çıkaracaği yeni şarkısı hakkında da, "Güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Emek veriyoruz, heyecanlıyız. İyi dönüşler alacağımıza eminim" dedi.

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