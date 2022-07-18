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Sahne Bitti Kıyafetiyle Havuza Daldı

Snob Magazin - Magazin
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Sahne Bitti Kıyafetiyle Havuza Daldı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün katıldığı bir düğünde, düğün sahibine verdiği sözü tutarak sahne sonunda havuza atladı.

Davetlilerin bir anda neye uğradığını şaşırdığı olayın sebebi ve ayrıntılarını Uzunlar şöyle anlattı.: " Çok yakın bir arkadaşımın çocuğunun sünnet düğününde sahneye çıkmıştım. Sahne öncesi düğün sahibi arkadaşıma 'Senin için sahne sonunda havuza atlayacağım' dedim. Ancak kendisi bana inanmadı ve güldü. Ben de sahneden anons ederek 'Bir Çaykaralı verdiği sözü tutar' dedim ve havuza atladım."

Sahne performansının hemen ardından havuza kıyafetleriyle balıklama olarak atlayan Uzunlar'ın dalışı, havuzun bir başından bir başına kadar sergilediği yüzme performansı davetlilerden alkış aldı.

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