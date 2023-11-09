Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu adımları takiben geçen 1 yıllık sürede Beyaz Kod sayısı bir milyon başvuruda ortalama 23'ten 17'ye düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Bu adımları takiben geçen 1 yıllık sürede Beyaz Kod sayısı bir milyon başvuruda ortalama 23'ten 17'ye düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu adımları takiben geçen 1 yıllık sürede Beyaz Kod sayısı bir milyon başvuruda ortalama 23'ten 17'ye düştü. Geçen ay yine bu sayı bir milyonda 12'ye indi." - ANKARA