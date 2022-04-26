Safiye Soyman... 'TERS IŞIK KURBANIYIM!' - Haberler

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Safiye Soyman... 'TERS IŞIK KURBANIYIM!'

Magazinkolik - Magazin
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Safiye Soyman... 'TERS IŞIK KURBANIYIM!'

Nikahta 8. kez gelin olan Seda Sayan'dan daha çok konuşulan Safiye Soyman, ters ışık kurbanı olduğunu söyledi.

Safiye Soyman'dan kıyafet açıklaması geldi.

Şarkıcı Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahında giydiği yıldızlı takımıyla sosyal medyanın diline düştü.

Safiye Soyman... 'TERS IŞIK KURBANIYIM!'

Gelinden daha çok konuşulan ve sosyal medyada TT olan Safiye Soyman, o fotoğraflarda ışık hatası olduğunu söyleyerek yeni pozlarını yayınladı.

"Işıktan dolayı"

Safiye Soyman... 'TERS IŞIK KURBANIYIM!'

Soyman açıklamasında ise "Aslında o giydiğim nikah kostümü, o kadar güzel bir kıyafet ki.

O resim hatası, ışıktan dolayı. Alın bakın rötuşsuz size yolluyorum. TT olmuşum, Seda'm bugün öyle söyledi." dedi.

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