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Şafak Sezer: Estetik Yaptıran Oyuncuları Görünce Kime Baksam Aynı Görüyorum

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Şafak Sezer: Estetik Yaptıran Oyuncuları Görünce Kime Baksam Aynı Görüyorum

Medikal estetik ve plastik cerrahi üzerine hizmet veren MediAlkent Clinic, 3. şubesinin açılışını Bahçelievler İstWest'te ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi. Açılışa katılan Şafak Sezer, estetik açıklamalarıyla dikkat çekti.

Açılışta kliniğin sahibi Altan Kavas'ı ünlü isimler Şafak Sezer, Uğur Arslan, Serkan Şengül'ün yanı sıra MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yalnız bırakmadı. Açılış kurdelesini kesen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Türkiye'ye yaptığı yatırımlardan ötürü Altan Kavas'a teşekkür etti.

Açılışta Şafak Sezer yaptığı açıklama ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Estetik operasyon geçiren erkek oyuncular hakkında Şafak Sezer, 'Kadınlardan ziyade erkekler daha çok estetik operasyonlar yaptırıyor. Oyuncularda estetik hemen belli oluyor. Kime baksam aynı görüyorum" dedi. Açılışa katılan isimlerden Uğur Arslan, "15 yıl sonra yeni bir dizi projesi ile geliyorum. Bunun yanı sıra yeni şarkı çalışmalarımız da var" dedi. Yaptığı diyetle fazla kilolarından kurtulan ve herkesin dikkatini çeken Serkan Şengül de "Kilo vermek değil de hayat yükümü azalttım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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