Saçına dolar taktırıp Dubai'de gezen Dilan Polat'a tepki yağıyor: Görgüsüz

Lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen fenomen ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, şube açılışı için gittiği Dubai'de dolarlardan oluşan bir saç modeli yaptırttı. Dolar taktığı saçıyla Dubai'de gezen Polat'ı sert bir dille eleştiren takipçileri "Görgüsüz, kalite parayla satın alınmıyor" dedi.

Eşinin güllerle yaptığı sürprizlerle sık sık adından söz ettiren güzellik merkezi sahibi ve fenomen Dilan Polat, bir şube açmak için Dubai'ye gitti. Harcamaları ve abartılı tarzıyla gündemden düşmeye Polat, bu sefer de saçına dolar taktırdığı bir saç modeli yaparak tepkilerin hedefi oldu.

SAÇINA DOLAR TAKTIRIP GEZDİ

Günlerdir 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Dubai'de çektirdiği kareleri ve videoları yayınlayan Dilan Polat, son hamlesiyle tepki çekti. Daha önce harcamalarıyla konuşulan Polat, bu sefer dikkat çekmek için saçlarını topuz yaptırıp etrafını 100 dolarla kaplattı. O anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü isim "Aşkım anlamıyor musun kafamı kaşıyacak zamanım yok" notunu yazdı.

TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

Polat'ın videosu kısa sürede takipçilerinin tepkisini çekerek gündem oldu. Ünlü ismin görgüsüz olduğunu belirten birçok kullanıcı "Türkiye'de bu kadar fakir varken bunları paylaşmak ne kadar doğru?" ve "Keşke parayla kaliteyi de satın alabilseniz" yorumunu yaptı.