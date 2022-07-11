Rüzgara Taytlı Önlem
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Türk Pop Müziği'nin güçlü kadın yorumcularından Işın Karaca, Kurban Bayramı'nın ilk günü Palmalife Hotel'in içinde yer alan Sek Bodrum'da yoğun rüzgara rağmen muhteşem bir konsere imza attı. Siyah beyaz bir midi elbise giyen sanatçının, frikik vermemek için giydiği tayt gözlerden kaçmadı.
Gecede kendi parçalarından sonra arabesk şarkılara geçen ünlü şarkıcı, sesi ve tarzıyla büyüledi. Pozitifliği ve yüksek enerjisiyle sevenlerinden tam not alan Karaca, şarkılarını mekanı dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Bayramın ilk gününde Sek Bodrum'un açılışında sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü sanatçı, sahnede Orhan Gencebay'dan Ferdi Tayfur'a, Müslüm Gürses'ten İbrahim Tatlıses'e kadar arabeskin 'baba'ları olarak bilinen isimlerin şarkılarını da seslendirdi. 40 km hızla esen rüzgara rağmen iki saat sahnede kalan Karaca, 'Sen Ben aşk' albümünün ikinci klip çalışmasına başladığını ve çok yakında sürpriz bir şarkıyla sevenlerini şaşırtacağını söyledi.
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