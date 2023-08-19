Düzenlediği 'Çöp şiş yeme' yarışması ve verdiği ödüllerle Türkiye'nin dört bir tarafından Denizli'ye yarışmacılar çeken Çöpşişçi Mehmet'in bu sefer ki konuğu, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden gelen 18 yaşındaki Cesur Kaplan oldu. Büyük ödülü kazanamayan genç, üstüne yediği çöp şişlerin parasını da ödemek zorunda kalarak zararlı çıktı.

Rüyada gördüğü dedesinin 'Şansın dönecek' sözüyle Diyarbakır'dan 1200 kilometre yol gelerek Denizli'de yeme yarışmaya katılan genç, umduğunu bulamadı. Büyük ödülü kazanamayan genç, üstüne yediği çöp şişlerin parasını da ödemek zorunda kalarak zararlı çıktı.

Düzenlediği "Çöp şiş yeme" yarışması ve verdiği ödüllerle Türkiye'nin dört bir tarafından Denizli'ye yarışmacılar çeken Çöpşişçi Mehmet'in bu sefer ki konuğu, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden gelen 18 yaşındaki Cesur Kaplan oldu. Köyünden bir kişinin katıldığı yarışmadan yüklü miktarda para kazandığının öğrenince bu durumuna hayıflanan Kaplan, gece rüyasında seneler önce ölen dedesini gördü. Rüyasına gelen dedesinin "Şansın dönecek" sözü üzerine heyecanlanan Kaplan, Çöpçişçi Mehmet'in sosyal medyandan gördüğü büyük ödüllü yeme yarışmasına katılma kararı aldı. 1200 kilometre yol giderek Diyarbakır'dan Denizli'ye gelen Kaplan, Çöpşişçi Mehmet'e konuk oldu. Kendisini 240 adet çöp şiş yeme rekorunu kırarak büyük ödülü kazanacağına inandıran Kaplan, ne kadar hayret gösterse de ancak 120 adet çöp şişi midesine sığdırabildi. Bu güne kadar çok az sayıda kişinin kazandığı büyük ödül hayali yarım kalan Kaplan, hem yol masrafları hem de kural gereği yediği çöp şişlerin parasını da ödeyerek zararlı çıktı

"Her dedeye inanmayın"

Binlerce kişinin sosyal medyadan canlı izlediği yarışmanın ardından hayal kırıklığı yaşayan Cesur Kaplan, "Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir kişi şans oyununda yüklü bir para kazandı. O zamanlar 'Ben oynamadım, bana çıkmadı' diye çok üzüldüm. Bir zaman sonra dedem rüyama girdi. 'Evlat üzülme, senin de şansın dönecek bir gün' dedi. Ben de rüyamda böyle bir şey yaşanınca, sosyal medyadan daha önceden defalarca izlediğim Çöpşişçi Mehmet'in yeme yarışmasına katılmaya karar verdim. Yarışmaya geldim ama başaramadık. Her rüyaya, her dedeye inanmayın, biz dedeye inandık şansımızı kaybettik" dedi.

Diyarbakır'a büyük ödülle dönme hayallini gerçekleştiremeyen Kaplan, büyük ilgi gören yarışmaya katılmak izleyen taliplilere de başarılar diledi.

"Rüyası tersine çıktı"

Cesur Kaplan'ın büyük ödülü kazanamasa da güzel bir anı yaşadığına işaret eden Çöpşişçi Mehmet işletmecilerinden Yusuf Kaya ise rüyayı ilk duyduğunda rekor "Bu sefer kırılır" diye korktuğunu söyledi. Kaya, "İlk geldiğinde gördüğü rüyadan bahsetti, bana rüyasını anlattı. Bu aralar şansının açık olduğunu söyledi. Rüyasına dedesinin geldiğini söyledi. Bunu ilk duyduğumda aslında korkmadım da değil. 'Acaba rekoru kırar mı' diye korktum. Sonuçta rüyasına dede gelmiş. Çünkü rüyada görülen şeyler bazen gerçekleşebiliyor ama rüya tersine çıktı çok şükür" diye konuştu.

"En çok rekoru kadınlar çıkartıyor"

Erkekler için başlatılan yarışmada, erkeklerden çok kadınların rekor kırmasına şaşırdıklarını kaydeden Yusuf kaya, erkek yarışmacılarda rekorun daha az çıktığını söyledi. Türkiye'nin her tarafından yarışmacıların geldiğini söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

"Erkekler için başlattığımız bu yarışmada, erkekten çok kadınlar rekor kırıyor. Enteresan bir şey oldu bizim için. Burada sürprizler de yaşandı. Gösterilen ilgi nedeniyle yıllardır devam eden yarışmamızda kategorilerine göre 150 - 200 rekortmenimiz oldu. Bunların arasında 150'si kadın yarışmacılarımız. Maalesef erkeklerden rekor anlamında daha az başarılı yakalanıyor" - DENİZLİ