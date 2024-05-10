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Rüya'nın akıbeti netleşiyor, Şebnem'in peşinde Yaman

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Rüya'nın bulunamaması Yaman'ı etkilerken, Şebnem'in suçlarını ispat eden ses kaydı ortaya çıkar. Alaz, kardeşinin yalanına ortak olmak zorunda kalır ve Asi ikizlerin sırrını öğrenmeye kararlıdır. Yaman'ın tek amacı Şebnem'i yakalamaktır. Serhan ise Şebnem'i saf dışı bırakmak için plan yapar. Ancak Şebnem'in planları herkesin kaderini etkileyecek güçtedir.

Rüya bütün çabalara rağmen bulunamamaktadır. Yaman için dünya durur. Yanında Rüya olmayacaksa bu savaşı sürdürme arzusu da tükenecektir. Neslihan ve Güven'in tek amacı, oğullarını ayakta tutmaya çalışmak olur.

Çağla, Rüya'yla ne yaşandığına dair yalan söyler. Şebnem'den kalan ve Serhan'ın tüm suçlarını ispat eden ses kaydını da saklamaya çalışır.

Alaz, kardeşinin yalanına ortak olmak zorunda kalır. Alaz'ın kendini mahvetmesini engelleyebilecek tek kişi Asi'dir. Ama Asi önce ikizlerin ne sakladığını öğrenmeye kararlıdır.

Rüya'nın akıbeti netleştikçe, Yaman'ın öfkesinin odağına Şebnem oturur. Kızını da kendi günahları uğruna kurban eden Şebnem'i yakalamak, Yaman'ın tek amacıdır.

Serhan ise hayalini gerçekleştirmiş, ailesiyle beraber evine geri dönmüştür. Şimdi oyunlarını bozmadan Şebnem'i bulup saf dışı bırakması şarttır.

Ancak Şebnem yanında Serhan'ı da sürüklemeden yanmamaya kararlıdır, planını yapmıştır. Özellikle Rüya'ya olanlardan sonra, Serhan'la iki düşmandırlar artık. ve Serhan'la Şebnem'in çarpışmasının neticesi herkesin kaderini etkileyecek güçtedir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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