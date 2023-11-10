Robert de Niro'nun eski asistanına 1,3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi

Oscar ödüllü oyuncu Robert de Niro'nun eski asistanı Graham Chase Robinson, taciz ve cinsel açıdan uygunsuz davranışlarla suçladığı de Niro'ya 1,3 milyon dolar tazminat kazandırdı. Mahkeme, de Niro'nun sahip olduğu yapım şirketi Canal Productions'ı cinsiyet ayrımcılığı ve mobbing'den sorumlu buldu.

Oscar ödüllü oyuncu Robert de Niro, eski asistanının çarpıcı iddialarıyla bir süredir mahkeme salonlarına taşındı. 41 yaşındaki Graham Chase Robinson, de Niro'yu 2008'den 2019'daki istifasına kadar çalıştığı süre boyunca işyerinde tacizle suçlamış ve cinsel açıdan uygunsuz davranışlara maruz kaldığını iddia etmişti.

İşsiz kaldığını ve yaşadıkları yüzünden geçirdiği travmayı atlatamadığını iddia ederek, duygusal sıkıntı ve itibar kaybı nedeniyle 12 milyon dolar tazminat istiyordu.

Verilen ifadelerden sonra de Niro'nun Robinson'a 1,3 milyon dolar ödemesine karar verildi.

"YAZIKLAR OLSUN SANA"

De Niro'nun da katıldığı duruşmalarda ünlü oyuncu "Yazıklar olsun sana!" diye bağırarak mahkeme salonunda dikkat çekmişti. Duruşma sırasında Robinson, de Niro ve kız arkadaşı Tiffany Chen'in, bir zamanlar sevdiği işi kabusa dönüştürmek için ona karşı birlik olduklarını ifade etti.

De Niro ise tanık kürsüsüne çıktığında; Robinson'un maaşını yıllık 100 bin dolardan 300 bin dolara çıkardığını ve sorumlulukları büyük ölçüde aynı kalmasına rağmen onun talebi üzerine üretim ve finanstan sorumlu başkan yardımcılığına yükselttiğini söyledi.

De Niro, işten ayrıldığında Robinson'un kendisinden yaklaşık 85 bin dolarlık havayolu mili çaldığını, güvenine ihanet ettiğini ve sağduyuyu kullanma ve her zaman doğru olanı yapma yönündeki yazılı olmayan kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

1,3 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

80 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, New York'taki jüri tarafından iki haftalık bir duruşmanın ardından kişisel olarak sorumlu bulunmadı ancak sahip olduğu yapım şirketinin eski asistanına 1,3 milyon dolar ödemesine karar verdi.

Robinson, kendisini bunaltan ve dibe vurmuş gibi hissetmesine neden olan duygusal ve zihinsel bir çöküntü sırasında işinden ayrıldığını ifade etti. 638 işe başvurmasına rağmen dört yıldır çalışmadığını söyledi:

"Sosyal bir hayatım yok. Çok aşağılandım, utanıyorum ve kendimi çok yargılanmış hissediyorum. Bir bakıma o kadar zarar görmüş hissediyorum ki…

Hayatımı kaybettim. Kariyerimi kaybettim. Finansal bağımsızlığımı kaybettim. Her şeyi kaybettim."

Dava sonunda ise jüri, yapım şirketi Canal Productions'ı cinsiyet ayrımcılığı ve mobbing'den sorumlu buldu ve Robinson'a 1,3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Robinson'un avukatı David Sanford yaptığı açıklamada, "Jürinin bizim gördüklerimizi görmesi ve Robert de Niro'nun şirketi Canal Productions aleyhine Chase Robinson'un lehine bir karar vermesi bizi çok mutlu etti" dedi.

Robinson, Manhattan federal mahkemesinden ayrılırken herhangi bir yorumda bulunmadı ancak Sanford, 2019 yılına kadar 11 yıl boyunca de Niro için çalışan müvekkilinin oyuncuyla bir daha temas kuracağından şüphe duyduğunu söyledi.

Sanford, jüri üyelerinin Robinson'a 1,3 milyon dolarlık ödül verdiğini, ancak bu ödülün onun istediği miktarın tamamını vermediğini, çünkü görevden alınmasından bu yana ne kadar kaybettiğini hesapladıklarını öne sürdü. Sanford, "Jürinin ona çalışmadığı son dört yıl için ödeme yaptığını düşünüyorum" dedi.