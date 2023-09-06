Kayıkla açıldığı Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, hayatını kaybetti. Ambulans içerisinde yapılan müdahalenin görüntüleri ise olayın geriye kalan tek izi oldu.

- Reyting rekorları kıran dizilere imza atan yönetmen gölde boğuldu

Ambulansta böyle müdahale edilmişti: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

SAKARYA - Kayıkla açıldığı Sapanca Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, hayatını kaybetti. Ondan geriye ambulans içerisinde yapılan müdahalenin görüntüleri kaldı.

Olay, 4 Eylül Pazartesi akşam saatlerinde Sapanca Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede Kırkpınar Mahallesi mevkiinden arkadaşları ile birlikte kayıkla göle açıldı. Suya giren Ede, bir süre sudan çıkamadı. Boğulma tehlikesi geçiren yönetmen Ede'yi arkadaşları sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulans içerisinde Ede'ye kalp masajı yapıldı. Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir Ceylan Ede, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Reyting rekorları kıran dizilere imza atmıştı

Abdulkadir Ceylan Ede'nin Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmeni olduğu ve cenazesinin memleketi Eskişehir'e gönderildiği öğrenildi.

Ondan geriye bu görüntü kaldı

Öte yandan, Ede'den geriye son olarak ambulansta kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri kaldı.