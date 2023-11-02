Reha Özcan, dolandırıcılık olayını açıkladı

Ünlü oyuncu Reha Özcan, 'Üç kız kardeş' dizisinde canlandırdığı 'Sadık' karakterinin adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığını açıkladı. Özcan, kendini Mustafa Arslan adıyla tanıtan bir kişinin oyunculuk ve koçluk eğitimleri organize ettiğini ve bu kişiyle hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti. Ayrıca, konuyla ilgili yasal süreç başlatacağını duyurdu.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre "Üç kız kardeş" dizinde "Sadık" karakterini canlandıran Reha Özcan adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığını söyledi.

Özcan "Kendini Mustafa Arslan adıyla tanıtan bir kişinin ismini kullanarak ve yalan beyanla oyunculuk ve koçluk eğitimleri organize ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Adı geçen şahısla hiçbir profesyonel kişisel bağlantım olmadığı gibi konu ile ilgili yasal süreç başlatacağını kamuoyuyla paylaşmak isterim. Sosyal medya kanalları ile bu tür tekliflerde bulunan şahıs ve kurumlara lütfen itibar etmeyiniz. Tüm iletişimimin yalnızca profilimde paylaştığım menajerim sayın Gökhan Güneş ve Reyhan Özcan kumpanyası üzerinden sürdüğünü hatırlatmak isterim saygılarımla Reha Özcan" diyerek uyarıda bulundu.