Ray J doğruladı, Kim Kardashian'ın ikinci bir seks kaseti var mı?
DailyMotion.com - Magazin
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Ray J, kendisinin ve Kim Kardashian'ın yer aldığı ikinci bir seks kaseti olduğunu doğruladı, ancak yetişkin içerikli görüntülerin tek kopyasına sahip olan kişinin Kim Kardashian olduğunu söylüyor.
Ray J, kendisinin ve Kim Kardashian'ın yer aldığı ikinci bir seks kaseti olduğunu doğruladı, ancak yetişkin içerikli görüntülerin tek kopyasına sahip olan kişinin Kim Kardashian olduğunu söylüyor.
DailyMotion.com / Magazin