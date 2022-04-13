Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim" - Haberler

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Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"

Snob Magazin - Magazin
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Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Magnet Quarterly dergisinin yeni kapağında. Oyuncunun yeni fotoğrafları hayranlarından beğeni üstüne beğeni aldı.

Teknolojiden esinlenerek alışılmışın dışında mood'larda Burcu Karademir'in objektifine poz veren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, derginin "yenilik" üzerine sorularını yanıtladı. Yeniliği, özellikle unuttuklarımızı bize hatırlattığı için değerli bulan Deniz, tek bir kalıba sokulmayacağı rollerin peşinden gitmeyi sevdiğini söylüyor.

"Yenilik, eskinin bize iyi gelmeyen taraflarını bırakarak büyümemize yardımcı olacak kapının anahtarıdır. Yeniliğin bizi iyileştirdiğini düşünüyorum." diyen oyuncu, "Sanal dünyalar, kaçma isteği geldiğinde ve kaçamadığımda gittiğim yer haline geldi." dedi.

Quot;tek Bir Kalıba Sokulmayacağım Rollerin Peşindeyim"

Snob Magazin / Magazin

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