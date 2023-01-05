Prens Harry... 'GELECEKTE DE KRALİYETDEKİ GÖREVLERİME DÖNMEYECEĞİM!'

Prens Harry, gelecekte de İngiltere Sarayındaki görevlerine dönmeyeceğini açık bir şekilde ifade etti.

Harry, 2018 yılında Amerikalı aktris Meghan Markle ile evlenmiş ve Sussex Dükü unvanını almıştı.

Çift, 8 Ocak 2020 akşamında resmi instagram hesapları üzerinden yaptıkları açıklama ile Kraliyet ailesinin resmi görevlerinden çekildiklerini ve artık yılın bir kısmını ABD ve Kanada'da geçireceklerini duyurmuştu.

Prens Harry, Ocak ayının başında verdiği son röportajda bu açıklamasını yineledi ve gelecekte de İngiltere Sarayındaki görevlerine dönmeyeceğini açık bir şekilde bir kez daha ifade etti.