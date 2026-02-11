Poyraz Karayel'in "Zülfikar" ve "Sefer"i ayrıldı: Celil Nalçakan'dan Kanbolat Görkem Arslan'a veda

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Poyraz Karayel'de "Zülfikar" ve "Sefer" karakterleriyle gönüllere taht kuran, gerçek hayatta da birbirlerinin "can dostu" olan Celil Nalçakan ile Kanbolat Görkem Arslan'ı ölüm ayırdı. Nalçakan sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajladostuna veda etti.

"BANA BUNU NASIL YAPARSIN?"

Acı haberi alan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yürekleri dağlayan bir paylaşım yaptı. Arslan ile olan son WhatsApp yazışmalarının ekran görüntüsünü paylaşan Nalçakan, dostunun kendisine gönderdiği son fotoğrafın altına şu sitem dolu notu düştü: "Bana bunu nasıl yaparsın.?"

SON MESAJ: GELDİM, NEREDESİN BALIM?

Nalçakan'ın paylaştığı mesajlarda, Kanbolat Görkem Arslan'ın buluşacakları mekana vardığını belirterek, "Geldim, neredesin balım?" diye yazdığı ve bir fotoğrafını gönderdiği görülüyor. Bu mesajdan kısa bir süre sonra gelen vefat haberi, sadece Nalçakan'ı değil tüm sanat camiasını ve dizinin hayranlarını yasa boğdu.

SEFER VE ZÜLFİKAR'IN EFSANE DOSTLUĞU

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdıkları karakterlerin birbirine olan bağlılığı, set dışına da taşmış ve ikili Türkiye'nin en sevilen "kadim dost" örneklerinden biri haline gelmişti.

Kanbolat Görkem Arslan'ın gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.