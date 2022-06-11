Pop ve Rap Çekişmesi Son Buldu - Haberler

Mert Şuşut, Yeni Teklisi "Yaz Oldum"La Yaza Merhaba Diyor!

Nil Karataş Yazın Galibi Olmaya Geliyor Pop ve Rap Çekişmesi Son Buldu Ebru Keskin ve Şehinşah kreatif güçlerini "Taktik" adlı single'da birleştirdi. Afro pop tarzında bir şarkı hazırlayan Süper İkili, 2022 yazına damga vurmaya hazırlanıyor. Akılda kalıcı sözleri ve Şehinşah'ın uyumlu rap flowuyla dinleyicileri etkisi altına alan şarkı müzikseverlerle buluştuğu andan itibaren yazın ritmini değiştirecek Tarzları ve enerji dolu klipleriyle gözlere de hitap eden ikiliye müzikseverlerden yüzde yüz eşleşme" yorumu geldi. Aranjesi Serdar Ayyıldız'a ait olan "Taktik" şarkısının klibi yönetmen Yusufcan Özbilen tarafından 18 saatte gerçekleştirildi. Snob Magazin / Magazin Magazin Haberler

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