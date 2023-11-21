Pınar Deniz, NetWork'ün Yılbaşı Partisi Koleksiyonuyla Şıklığı Yakalıyor

Pınar Deniz, NetWork'ün şık tasarımlarıyla yılbaşı partilerine ilham veren görünümlere imza atıyor. NetWork'ün kadın ve erkeklere özel tasarımlarıyla yılbaşı döneminde kendini ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri bekliyor.

Yeni yılı şehrin ışıltısıyla karşılamaya atıfta bulunan "Keep Shining" konsepti için kamera karşısına geçen Pınar Deniz, NetWork'ün şık tasarımlarıyla yılbaşı partilerine ilham veren görünümlere imza atıyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, tüketiciyi, Pınar Deniz'in stiline eşlik eden NetWork'ün dikkati çekici, ışıltılı ve stil dozu yüksek tasarımlarının yer aldığı parti koleksiyonunu keşfetmeye davet ediyor.

NetWork'ün kadın ve erkeklere özel tasarımları yılbaşı döneminde kendini ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri bekliyor.