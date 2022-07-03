Pınar Altuğ'dan Tatil Açıklaması

Dondurma sırasında bekleyen Altuğ yakın zaman içinde tatile çıkacaklarını söyledi. "Karavan tatilleri kışın oluyor. Teknede geçecek yaz aylarında" sözleriyle yaz aylarında tekne tatilinde olacağını dile getirdi. Muhabirlerin yaz yalarında hep tatil yapıyorsunuz. Dizi teklifi gelse kabul eder misiniz? sorusuna,"Projenin aslında öyle bir zamanı yok. Sezonlar artık Eylül ve Ocak diye ayrılmıyor. Her an yeni işler gelebiliyor.

Güzel bir proje olursa nerede olduğumun bir önemi yok" diye yanıt verdi. Pınar Altuğ, "Ben karaya inmiyorum hiçbir fikrim yok. Bizi etkileyen şeyler var ama restoran fiyatlarını bilmiyorum" sözleriyle Bodrum'daki pahalılığın kendilerini etkilemediğini dile getirdi.

Yağmur Atacan ise eşi ve kızını aracın içinde bekledi.

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