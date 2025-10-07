Petrol Ofisi'nden Ümit Erdim'in Bilal Erdoğan iddiasına yanıt

Oyuncu Ümit Erdim, Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı bir fotoğraf sonrası Petrol Ofisi'nin reklam anlaşmasını iptal ettiğini öne sürmüştü. Şirketten gelen açıklamada, "Ümit Erdim ile hiçbir zaman yıllık bir anlaşmamız olmadı" denildi.

Oyuncu Ümit Erdim, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Erdim, Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu toplu bir fotoğraf sonrası Petrol Ofisi'nin kendisiyle olan reklam anlaşmasını iptal ettiğini iddia etti. Söz konusu fotoğrafın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun davetinde çekildiğini belirten Erdim, "Yaklaşık 30 kişilik bir toplu fotoğraf çekildi. Oğuzhan Koç, Mus-Car (Mustafa Akan), Eser Yenenler, Sefo ve Volkan Demirel gibi ünlü isimlerin de bulunduğu etkinlikte çekilen kare, Batuhan Mumcu'nun Instagram hesabından paylaşılınca sosyal medyada tartışma konusu haline geldi" dedi.

Erdim, paylaşım sonrası sosyal medyada yoğun eleştiriler aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı, "Beni bilen bilir, siyasete uzak birisiyim. Fotoğrafta 30 kişi vardık ama konu Bilal Bey olunca o kare olay oldu. Ne yandaşlığımız kaldı, ne başka bir şeyimiz."

"ANLAŞMAM ARALIK'A KADARDI"

Erdim, o dönemde Petrol Ofisi'nin Türkiye Ralli Şampiyonası takvimiyle ilgili sosyal medya projelerinde yer aldığını belirterek, "Yıllık bir anlaşmamız vardı. Normalde bu anlaşma Aralık ayına kadar sürecekti. Ama Bilal Bey ile aynı karedeyim diye işi durdurdular." ifadelerini kullandı.

PETROL OFİSİ'NDEN JET HIZINDA YALANLAMA

Ümit Erdim'in açıklamasının ardından Petrol Ofisi, konuyla ilgili bir "Kamuoyu Bilgilendirmesi" yayımladı.

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı, "Şirketimizle ilgili farklı mecralarda ortaya atılan gerçek dışı söylemler nedeniyle kamuoyu açıklaması gereği duyulmuştur." Petrol Ofisi'nin, oyuncu Ümit Erdim ile yıllık bir anlaşması bulunmadığı gibi, yakın geçmişte gerçekleştirilmiş proje bazlı çalışmalara istinaden de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerindeki bir organizasyonda çekilen fotoğraflar nedeniyle işlerinin durdurulduğu iddiaları tamamen asılsızdır."

Açıklamada ayrıca, şirketin 1941'den bu yana Türkiye'nin geleceği için çalıştığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi, "Ülkemizin milli bir değeri olarak tüm enerji ve gayretini bu topraklar için ortaya koymaktan gurur duyan Petrol Ofisi'nin itibarına zarar veren bu mesnetsiz iddiaları ve kurumumuzu karalamaya yönelik söylemleri kullanan veya yayan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."