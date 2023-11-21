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Petek Dinçöz, Kıbrıs konserinde büyük beğeni topladı

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Dinçöz, hareketli ve eğlenceli repertuarıyla tüm salonu tıklım tıklım dolduran misafirleri 1,5 saat yerinde oturtmadı. Ünlü şarkıcının Kıbrıs konseri, izleyenleri adeta bir eğlence şölenine dönüştürdü. Dinçöz, konserinde günlük popüler şarkıların yanısıra, kendine ait sevilen şarkılarını da seslendirdi. Konser, izleyenlerin yoğun alkışlarıyla sona erdi.

Dinçöz, hareketli ve eğlenceli repertuarıyla tüm salonu tıklım tıklım dolduran misafirleri 1,5 saat yerinde oturtmadı. Ünlü şarkıcının Kıbrıs konseri, izleyenleri adeta bir eğlence şölenine dönüştürdü.

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Dinçöz, konserinde günlük popüler şarkıların yanısıra, kendine ait sevilen şarkılarını da seslendirdi. "Yandırdın kalbimi", "Gül belalıdır", "Büyük ustam" gibi kendi repertuarını da seslendiren Dinçöz, performansıyla büyük beğeni topladı.

Dinçöz, konserinin sonunda yaptığı konuşmada, "12 yıl sonra Kıbrıs'a döndüm. Hala kıpırdayabiliyorum, görüyorsunuz. Beni böylesine güzel karşılayan Kıbrıslı dostlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Konser, izleyenlerin yoğun alkışlarıyla sona erdi.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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