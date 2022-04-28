Perihan Savaş... OĞLUNUN MÜRÜVVETİNİ GÖRMEYE HAZIRLANIYOR!

Perihan Savaş'ın 1995'te hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu 26 yaşındaki Savaş Zafer, mezuniyet sonrası uzun süredir birlikte olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifinde bulunmuş ve yüzüğü takmıştı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Perihan Savaş ve Şule Ketenci ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Savaş Zafer ve Melis Ketenci, nişan için hazırlıklara başladı.

Mağazaları gezen dörtlü, alışveriş sonrası soluğu dinlenmek için bir mekânda aldı.

"DÜĞÜN TARİHİMİZ BELLİ DEĞİL"

Gazetecilere poz veren dörtlü, nişan için alışverişe çıktıklarını söyledi.

Savaş Zafer, "Düğün tarihimiz henüz belli değil. 27 Mayıs'ta isteme 28 Mayıs'ta da nişanımız olacak.

Bugün de alyans ve kıyafet bakmaya çıktık" diye konuştu.

Magazinkolik / Magazin