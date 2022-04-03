Performansıyla Hayran Bıraktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Performansıyla Hayran Bıraktı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Performansıyla Hayran Bıraktı

EXPO 2021 Hatay dün gerçekleşen organizasyon ile açıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş'ın evsahipliğinde düzenlenen; başta CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları, çok sayıda büyükelçi, sanatçı ve davetlinin katıldığı protokol açılışında Keman virtüozu Canan Anderson sahne aldı.

HATAY (Snob Magazin) -

Kemanıyla büyüledi

Ulusal ve uluslararası protokolun yer aldığı etkinlikte Al Yazmalım, Azize, Mihriban gibi sevilen eserleri modernizeederek yorumlayan Anderson, dinleyicilerden tam not aldı. Anderson, "Anadolu topraklarından gelen ezgilere kemanımla hayat vermek ve ülkemin değerlerini dünyaya tanıtmak benim hep önceliğim olmuştur. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu coğrafyanın, Hatay'ın dünyaya tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Böylesine önemli bir topluluğa müziğimle dokunabildiğimiçin gururluyum." dedi.

Performansıyla Hayran Bıraktı

Snob Magazin / Magazin

Hatay, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title