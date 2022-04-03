Performansıyla Hayran Bıraktı

HATAY (Snob Magazin) -

Kemanıyla büyüledi

Ulusal ve uluslararası protokolun yer aldığı etkinlikte Al Yazmalım, Azize, Mihriban gibi sevilen eserleri modernizeederek yorumlayan Anderson, dinleyicilerden tam not aldı. Anderson, "Anadolu topraklarından gelen ezgilere kemanımla hayat vermek ve ülkemin değerlerini dünyaya tanıtmak benim hep önceliğim olmuştur. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu coğrafyanın, Hatay'ın dünyaya tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Böylesine önemli bir topluluğa müziğimle dokunabildiğimiçin gururluyum." dedi.

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