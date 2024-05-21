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Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı Öğrencileri 'Sürdürülebilir Kıyafet' Sergisiyle Büyük İlgi Gördü

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Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğrencileri tarafından hazırlanan 'Sürdürülebilir Kıyafet' sergisi büyük ilgi gördü. Geri dönüşümün önemine vurgu yapmak için tasarlanan kıyafetler, geçmişten günümüze aktarılarak sergilendi.

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğrencileri tarafından hazırlanan 'Sürdürülebilir Kıyafet' sergisi büyük ilgi gördü.

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programında öğrenim gören elli öğrenci tarafından elli adet kullanılmış kıyafetlerden tasarlanan sergi büyük ilgi gördü. Moda tasarım programı öğrencileri yılsonu sergisinde sürdürülebilir kıyafetlere yer verdi.

Geri dönüşümün önemine vurgu yapmak için öğrenciler tarafından tasarlanan kıyafetlerin geçmişten günümüze aktarılmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Moda Tasarım Programı öğretim görevlisi Melek Arpacı Gündoğan, "Elli öğrencimizin tasarımı olan elli çalışma geçmişin modasını günümüze taşımak, evlerimizde giymediğimiz kıyafetleri yeni anlayışla tekrar kullanabilmek anlamında büyük önem arz ediyor. Bu anlayışla tasarımlarımızı tamamladık ve düzenlediğimiz yıl sonu sergimizle öğrencilerimizin eserlerini katılımcılarımıza tanıttık. Ortaya çok güzel, şık ve kullanılabilir kıyafetlerimiz çıktı. Öğrencilerimizin ellerine emeklerine sağlık" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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