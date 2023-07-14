Özlem Mekik, Et Ala ürünleriyle barbekü partisi düzenledi

Özlem Mekik, Şef Özkan Kuloğlu ile birlikte Bodrum'daki evinde Et Ala ürünleriyle rap sanatçılarına ve dostlarına sağlıklı sosis ve sucuktan oluşan menüsüyle barbekü partisi düzenledi.

Özlem Mekik, Şef Özkan Kuloğlu ile birlikte geçtiğimiz gün Bodrum'daki evinde, doğal sosis markası olan Et Ala ürünleri ile rap sanatçılarına ve dostlarına Etala sağlıklı sosis ve sucuktan oluşan menüsüyle barbekü partisi düzenledi.

Konser öncesi Özlem Mekik'in evinde buluşan rap sanatçıları hem Et Ala ürünlerini tattı, hem de çok keyifli vakit geçirdi.