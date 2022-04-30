Özkan Uğur... HASTALIĞI TEKRAR ORTAYA ÇIKTI!

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, iki kez yendiği lenf kanseriyle mücadelesine yeniden başladı.

Uğur, hastalığının tekrarladığını ifade ederek, sahnelere bir süre ara verdiğini duyurdu.

"KALABALIKTAN UZAK KALMAM GEREKİYOR"

Usta sanatçı Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım.

Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor.

Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız.

En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…" ifadesini kullandı.

İKİ KEZ KEZ KANSERİ YENMİŞTİ

2013 yılında lenf kanserine yakalanan Özkan Uğur, hastalığı atlattıktan 7 sene sonra ikinci kez yakalanmıştı.

Tedaviler sonucu kanseri bir kez daha yenen sanatçı "Allah'a şükürler olsun raporlarım temiz çıktı.

2. kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz.

Yakında konserlerimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim" demişti.

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