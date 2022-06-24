Özhan çalışanlarından muhteşem performans

Bursa'da bir mağaza zinciri çalışanlarından oluşan folklor topluluğu sergiledikleri performansa izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Gala Kültür ve Sanat Merkezi yılsonu etkinliğinde sahne alan Özhan Akademi Folklor Topluluğu, düzenlediği gösteriyle izleyenleri hayran bıraktı. Yıl boyunca düzenli olarak katıldıkları dersler ile emek vererek üzerine çalıştıkları koreografiyi sergileyen topluluk üyeleri Rize yöresine ait ezgilerle dans etti.

Karşılama, Horon, Zeybek, Halay, Bar, Kaşıklı karşılamalar gibi kurs süresi boyunca değişik yörelerin oyunlarını deneyimleyen Özhan çalışanları, halk oyunları öğrenirken kültüre sahip çıkmanın ve kendilerine yeni beceriler katmanın gururunu yaşadılar. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Magazin