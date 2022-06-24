Özhan çalışanlarından muhteşem performans - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özhan çalışanlarından muhteşem performans

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Özhan çalışanlarından muhteşem performans

Bursa'da bir mağaza zinciri çalışanlarından oluşan folklor topluluğu sergiledikleri performansa izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Bursa'da bir mağaza zinciri çalışanlarından oluşan folklor topluluğu sergiledikleri performansa izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Gala Kültür ve Sanat Merkezi yılsonu etkinliğinde sahne alan Özhan Akademi Folklor Topluluğu, düzenlediği gösteriyle izleyenleri hayran bıraktı. Yıl boyunca düzenli olarak katıldıkları dersler ile emek vererek üzerine çalıştıkları koreografiyi sergileyen topluluk üyeleri Rize yöresine ait ezgilerle dans etti.

Karşılama, Horon, Zeybek, Halay, Bar, Kaşıklı karşılamalar gibi kurs süresi boyunca değişik yörelerin oyunlarını deneyimleyen Özhan çalışanları, halk oyunları öğrenirken kültüre sahip çıkmanın ve kendilerine yeni beceriler katmanın gururunu yaşadılar. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Bursa Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title