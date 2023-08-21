Özge Biroğlu, Azka Otel'de konser verdi
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Bodrum'da yaz sezonunun sonlarına doğru Azka yaz konserleri hız kesmeden devam ederken, genç şarkıcı Özge Biroğlu önceki akşam Azka Otel'de sahne aldı. Sevilen şarkısı 'Dön Diyemem' ile dinleyicisinin karşısına çıkan Özge Biroğlu, konuklarının şarkısını ezbere söylediğini duyunca uzun süre dinleyicisini alkışladı. Günümüzün sevilen pop şarkılarıyla programının ilk yarısını tamamlayan güzel şarkıcı, programının ikinci yarısında hareketli şarkılarını konuklarıyla beraber söyleyerek dinleyicisine müzik ziyafeti verdi.
Bodrum'da yaz sezonunun sonlarına doğru Azka yaz konserleri hız kesmeden devam ederken, genç şarkıcı Özge Biroğlu önceki akşam Azka Otel'de sahne aldı.
Sevilen şarkısı 'Dön Diyemem' ile dinleyicisinin karşısına çıkan Özge Biroğlu, konuklarının şarkısını ezbere söylediğini duyunca uzun süre dinleyicisini alkışladı. Günümüzün sevilen pop şarkılarıyla programının ilk yarısını tamamlayan güzel şarkıcı, programının ikinci yarısında hareketli şarkılarını konuklarıyla beraber söyleyerek dinleyicisine müzik ziyafeti verdi. - MUĞLA