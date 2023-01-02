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Özel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı

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Özel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı

Fatih Karagümrük Spor'da forma giyen futbolcu Mbaye Diagne'nin başına önceki gece Ataşehir'de akıl almaz bir olay geldi. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Spor'da forma giyen futbolcu Mbaye Diagne'nin aracını kullanan özel şoförü, iddialara göre kendisini bir mekanda saatlerce beklettiği için, hem futbolcunun aracını hem de araçtaki özel eşyalarını alarak sırra kadem bastı.

Döndüğünde aracına ve şoförüne ulaşamayan Diagne, oradaki bir ekmek fırınından yardım istedi. Saatlerce fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına ise bekçiler ve polisler koştu. Şoförünün daha önce Ümraniye'de uğradığı bir eve polis ve bekçilerle giden futbolcunun şoföründen şikayetçi olduğu gelen bilgiler arasında...

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Fatih Karagümrük Mbaye Diagne Spor Magazin Haberler

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