Özcan Deniz... 'AYNI OYUN YİNE SAHNELENDİ OĞLUM!'

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, Mart 2018'de nikah masasına oturmuş, bir ay sonra da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti.

Çift, şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Kuzey'in velayeti anne Aktan'a verilmişti. İkilinin arasında zamanla çocuk krizi yaşandı.

Özcan Deniz eski eşinin oğlunu kendisine göstermemekle suçlamış, Aktan ise Deniz'den şiddet gördüğünü söyleyip mahkemeye başvurmuştu.

Şiddet suçundan yargılanan ünlü şarkıcı, davadan beraat etmiş ve Aktan'ı affettiğini belirtmişti.

YİNE AYNI OYUN SAHNELENDİ

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında dün yeni bir gelişme yaşandı.

Deniz, oğlu Kuzey'in önceki doğum günlerinde olduğu gibi bu sene de kendisine gösterilmediğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından eski eşine tepki gösteren Deniz paylaşımlarıyla dikkat çekti:

Aynı oyun tekrar sahnelendi. Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde!

Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor.

"Mağduru" oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar tekrar oynuyorlar.

Daha önceki oyun; beni velayet davasından geri çekmek içindi, şimdi ise işledikleri suçlara göz yummamı sağlamak.

Aslında affetmiştim. Ama galiba amaç aynı zamanda haber olmayı da sağlamak (çünkü geçen sene çalışmıştı bu) ve ulaşılamayan hedeflere ulaşmak!

Bunun için de çok güzel kullandılar herkesi sessizliğimi ve çaresizliğimi de sonuna kadar sömürdüler.

Senin tek suçun benim oğlum olman. Bir garibanın oğlu olsaydın çoktan seni kapıma bırakıp kayıplara karışmışlardı.

Magazinkolik / Magazin