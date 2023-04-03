Oyuncular Sendikası... KIZILCIK ŞERBETİ AÇIKLAMASI!

RTÜK'ün ‘Kızılcık Şerbeti‘ dizisine verdiği beş program durdurma cezasını ‘sansür’ olarak değerlendiren Oyuncular Sendikası, "Sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki engellemeler son bulmalıdır" dedi.

Oyuncular Sendikası, Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen beş program durdurma cezasını 'sansür' olarak değerlendirdiklerini belirterek, karardan dönülmesi çağrısında bulundu.

Muhafazakar ve laik yaşam tarzı çatışmasını iki aile üzerinden anlatan dizi, son dönemde 'muhafazakar aile yapısına saldırdığı' öne sürülerek hedef haline getirilmişti.

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde 'kadına şiddetin özendirildiği' gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti. RTÜK kararının "çifte standart" içerdiğini vurgulayan birçok kişi tepki göstermişti.

Dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri Twitter üzerinden 'RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma' etiketiyle tepkilerini yansıtmıştı.

Oyuncular Sendikası da yaptığı yazılı açıklamada, cezayı 'sansür' olarak değerlendirdiklerini belirterek, karardan dönülmesi çağrısında bulundu.

"SANSÜRÜ KABUL ETMİYORUZ"

Cezanın uygulanması halinde oyuncuların ve teknik ekibin yaşayacağı mağduriyete de değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Toplumun kutuplaştırıldığı, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin arttığı, 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununun yürürlükten kaldırılmasının konuşulduğu günlerde, söz konusu dizideki eleştirel sahnelerin 'kadına şiddet' olarak algılanmasını hayretle takip ediyor ve bu sansürü kabul etmiyoruz.

Oyuncular Sendikası olarak soruyoruz: Yayının durdurulma süreci boyunca hem oyuncuların hem de teknik ekibin maddi ve manevi olarak mağduriyetleri nasıl giderilecektir? Bu süre boyunca çalışmayacak olan oyuncular ve teknik ekipler hayatlarını nasıl devam ettireceklerdir?

Sansür; oyuncuların çalışma hayatlarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle karardan vazgeçilmeli, sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki engellemeler son bulmalıdır.

Kamuoyuna#OyuncularSendikası pic.twitter.com/C3CbvrtKVY

— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) April 2, 2023