Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu

Daha önce milletvekili aday adaylığı için başvuran oyuncu Filiz Taçbaş, bu sefer de 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

Mahallenin Muhtarları ve Arka Sokaklar gibi uzun yıllar devam eden dizilerde rol alan usta oyuncu Filiz Taçbaş, siyasete atılma arzusuna devam ediyor. Daha önce milletvekili aday adayı olan ünlü isim şimdi de CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adaylığına başvurdu.

BİYOGRAFİSİNİ GÜNCELLEDİ

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan ancak bu talebi gerçekleşmeyen Filiz Taçbaş, bu kez de İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Oyuncu, başvurunun ardından X hesabında biyografisini "CHP Foça Başkan A. Adayı" şeklinde güncelledi.