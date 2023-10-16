Oyuncu Erkan Can Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yaptı

Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü şekilde araç kullanırken Ümraniye'de kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan oyuncunun, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

OYUNCU ERKAN CAN KAZA YAPTI

Gamze ŞİMŞEK - Hiba KARGI / İSTANBUL, - Oyuncu Erkan Can, Ümraniye'de, alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan oyuncunun, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi.

Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi. Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü şekilde kullandığı 34 BK 4395 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

"ALKOLLÜYÜM, KANUNU DA BİLİYORUM"

Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflüyor. Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor. Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim." diye cevap veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Erkan Can'ın alkolmetreyi üflemesi

-Olay yerinden görüntüler

-Bariyere çarpan otomobilin görüntüsü

-Alkollü Erkan Can'ın konuşmaları

===============

2 - ÇATALCA'DA FABRİKA ALEV ALEV YANDI

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - ÇATALCA'da gece saatlerinde 4 bin metrekare alan üzerine kurulu tek katlı, mangal ve ateş tutuşturma jeli üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında, Çatalca Ormanlı Mahallesi Birol Sokak üzerindeki fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine kurulu tek katlı, mangal ve ateş tutuşturma jeli üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına hızla müdahale etti. Jandarma ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin iş makinelerinin de yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.