Oyuncu Altunbaşak'tan çarpıcı açıklamalar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Altunbaşak'tan çarpıcı açıklamalar

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Oyuncu Altunbaşak'tan çarpıcı açıklamalar

Kadir Balık'ın sunduğu "Mevzu Ne" programına konuk olan oyuncu sunucu Dora Ercan Altunbaşak, "hak edeni ıslak havluyla döveceksin ama çocuklara ve hayvanlara karşı her türlü şiddete karşıyım" dedi.

Kadir Balık'ın sunduğu "Mevzu Ne" programına konuk olan oyuncu sunucu Dora Ercan Altunbaşak, "hak edeni ıslak havluyla döveceksin ama çocuklara ve hayvanlara karşı her türlü şiddete karşıyım" dedi.

Kadir Balık'ın sunduğu "Mevzu Ne" programına konuk olan oyuncu sunucu Dora Ercan Altunbaşak konuk oldu. Oyuncu Altunbaşak, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Altunbaşak, "Hak edeni döveceksin, 'Hem de Islak havluyla' Ama çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddetin her türüne sonuna kadar karşıyım" dedi.

Tiktok'tan şikayeti olduğunu kaydeden Altunbaşak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altunbaşak, "Sabahtan akşama kadar vücutlarını sergileyip, saçma sapan hareketler yapıyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım " dedi. - İSTANBUL

Oyuncu Altunbaşak'tan çarpıcı açıklamalar

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Magazin, Haberler

title