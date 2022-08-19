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Öykü Gürman, Başsikele'de konser verecek

Öykü Gürman, Başsikele'de konser verecek

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Öykü Gürman, Baiskele'de konser verecek.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Öykü Gürman, Baiskele'de konser verecek.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Öykü Gürman, 20 Ağustos Cumartesi günü 21.00'da, Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanında sahne alacak. Konsere tüm Kocaeli halkı ücretsiz olarak katılabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Öykü Gürman Başiskele Magazin Haberler

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