Osman Wöber... ACI HABER GELDİ!..

Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce.

Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da doğdu. Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen olan Osman Wöber Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle tanındı.

Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı.

Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı.

Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında çalışmalarda bulundu.

2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun başına getirildi.

Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı.

Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

Asıl ününü "Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı ve efsaneler arasına giren "Deve Tuncay" rolüyle yaptı...

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