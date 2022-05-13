Oryantal Didem Kınalı... 'PARALI ÇİRKİN ADAMLA OLMAK İSTEMİYORUM!' - Haberler

Kınalı, özel hayatı hakkında konuştu. Kınalı, "Aradığım aşkı bulamıyorum.

Bulduklarım ya kıskanç oluyorlar yada mesleğimi beğenmiyorlar.

Paralı ama çirkin adamla beraber olmak istemiyorum. Yakışıklı olanlar da fakir oluyor" diyerek şoke etti.

Didem Kınalı, geçtiğimiz hafta "Kiracım evden çıkmak için benden 100 bin TL istedi" diyerek şoke etmişti.

Bu konu hakkında yeni açıklamalarda bulunan Kınalı, "Kiracım 30-40 bin lira kira bedeli olan evime 2 bin 600 TL kira veriyor.

Bu ay sözleşmesi bitti. Kendisi çıkmıyor, utanmadan da başkasına kiraya veriyor" dedi.

Sahne aldığı yerlerde yaşadığı zorluklardan da bahseden Kınalı, "Bana ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor.

Kulis bile vermiyorlar. Sahneden indiğimde elbiselerimi tuvalette gördüğüm oldu.

Ben şarkıcı olsam beni burada kimse tutmaz. Şarkıcıların burnu çok kalkık." diyerek sitemde bulundu.

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