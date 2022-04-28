Oryantal Didem Kınalı... MÜLK SAHİBİ OLMAK İSTEDİ, MAĞDUR OLDU!

Oryantal Didem Kınalı, Cihangir'de dubleks bir daire satın aldı.

Ancak oryantal Didem evi aldığına resmen pişman oldu. Evi bir katında yaşayan kiracı evden çıkmak istemedi.

Üstelik kira için ödediği para da oldukça düşüktü.

Söz konusu dairenin kendi içinde iki bağımsız ve farklı bölümden oluşması nedeniyle, kiracı Fatma Eser E.'nin 5 numaralı bağımsız bölüm kiralamasına rağmen, diğer bağımsız bölüm 6 numaralı daireyi de kira sözleşmesine aykırı surette kullanım alanına dahil ettiğini gördü.

KİRA BEDELİ ŞAŞIRTTI

Bunun üzerine Didem Kınalı kiracı Fatma Eser E.'ye 6 numaralı bağımsız bölümü boşaltmasını istedi.

Sabah'ın haberine göre; kiracı söz konusu daireyi boşaltmayacağını belirterek kira bedeli olarak da 2 bin TL ödemeye devam etti.

Bunun üzerine Didem Kınalı avukatı Ebru Sarıtaş aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi davası açtı.

Dava dilekçesinde "Kiracı, kira sözleşmesine aykırı surette birbirinden bağımsız olan iki ayrı daireyi birleştirmiş ve tek kullanım alanı oluşturarak mülkiyet hakkımıza da müdahalede bulunmuştur" denildi.

GÜNLÜK KİRALIYOR İDDİASI

Kiracının, internet uygulamalarından işgal ettiği bağımsız bölümü üçüncü kişilere günlük olarak kiralayarak kazanç elde ettiğinin ileri sürüldüğü dilekçede, "Rayiç kira bedellerinin 10-15 bin olduğu Cihangir'de 2 bin TL kiranın söz konusu olamayacağı, 10 bin TL olarak kira bedelinin belirlenmesi istendi.

"ŞOKE OLDUM"

Didem Kınalı, Cihangir'de bir mekanda görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oryantal, kiracısından dert yanarak, "Evi alırken ev sahibi mevcut kiracının kontratının mayıs ayında biteceğini söylemişti.

Ben de evi alır almaz kiracıya ihtar gönderdim. Kiracı ise evden çıkmak için 100 bin TL para istedi. Şoke oldum" dedi.

"HEM KİRA HEM DE KREDİ ÖDÜYORUM"

Zararının büyük olduğunu dile getiren Kınalı, "Kiracıyı mahkemeye verdim hemen, bununla uğraşıyorum.

Ben şu an kirada oturuyorum. Hem kira paramı ödemeye çalışıyorum hem de satın aldığım evin kredisini ödemeye çalışıyorum.

Çok zarardayım. Umarım en kısa zamanda bu sorun çözülür" ifadelerini kullandı.

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