Orhan Gencebay... TALİHSİZ KAZA, 'MÜZİK YAŞAMIM ZORA GİRERDİ!' - Haberler

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Orhan Gencebay... TALİHSİZ KAZA, 'MÜZİK YAŞAMIM ZORA GİRERDİ!'

Orhan Gencebay... TALİHSİZ KAZA, 'MÜZİK YAŞAMIM ZORA GİRERDİ!'

Bodrum'da talihsiz bir kaza yaşayan Orhan Gencebay apar topar hastaneye kaldırıldı, az kalsın parmağı kopuyordu.

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Orhan Gencebay talihsiz bir kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu.

Yaşadığı talihsiz kaza ile ilgili Günaydın'a konuşan Gencebay, "Apar topar hastaneye gittim.

Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle.

Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi.

Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var" dedi.

10 gün sonra parmağımdaki atelin çıkacağını dile getiren Orhan Gencebay, "Stüdyo çalışmalarımdan hemen sonra bunu yaşadım.

Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar. Allah beterinden korusun" yorumunda bulundu.

Magazinkolik / Magazin

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