Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, bir buçuk aydır zona hastalığıyla mücadele ediyor. Emre, sevenlerinden dua istedi ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre deri hastalığına yakalandı.

Bir buçuk aydır bu hastalık ile mücadele ettiğini söyleyen ünlü isim sevenlerinden dua istedi. Emre "Sevenlerim sizleri üzmemek için paylaşmadım. Bir buçuk aydır zona denen illetle yaşıyorum. Çok şükür iyiyim. Bende öyle bir iman gücü var ki sabretmeyi bilirim. Çünkü sabrın sonu selamettir. Üzerimde o kadar nazar varmış ki temizlenmesi gerekiyormuş hamdolsun şükürler olsun. Sığındım mekan rabbim benim" dedi.

ZONA NEDİR !

Zona, kabarcık görünümlü, ağrılı, deri döküntülerine neden olan, virüs kaynaklı bir enfeksiyon türüdür. Suçiçeği hastalığına neden olan Varisella Zoster virüsünden (VZV) kaynaklanır. Geçmişte suçiçeği geçirmeniz zona hastalığına yakalanmaya karşı önemli bir risk faktörüdür.