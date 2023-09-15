Onur, Hazar'ın kaçırıldığı yerde Ece'yi bulur ve ondan her şeyi öğrenmek ister. Ece itiraf eder ve sonuç olarak Ece hapishaneye gönderilirken, Onur işten kovulur.

Onur, tutukladığı Hazar'ın kaçırıldığı yerde Ece'yi bulmuştur. Çılgına döner. Ece'yi alır, ilk önce kendi evine götürür ve ondan her şeyi anlatmasını ister.

Ece, Hazar'ın elinde yetiştiğini, bunu ondan sakladığını… Her şeyi itiraf eder. Onur'un Ece'ye ne inancı kalır, ne güveni… Onu kelepçeler, teşkilata götürür. Firuz Başkan, Ece'yi hapse gönderir, Onur'uysa işten kovar…

Mesleği Onur'un her şeyidir. Buna sebep olduğu için Ece kendini affetmez…