Onur, Ece'nin hayatını riske eder

Onur ifşa olacağını bilerek Ece'nin hayatını kurtarır. Civan ve Hilal Onur'dan şüphelenmeye başlar. Ayla ise Onur'un Ece için hem operasyonu hem de hayatını riske etmesinden rahatsızdır ve Onur'u uyarır. Onur, reddetse de Ece hayatına girdiğinden beri ilk kez duygularına hakim olamadığının farkındadır. Ece ise Hazar'ı tanıdığını Onur'dan gizlerken, diğer taraftan kardeşinin DNA sonucunu beklemektedir. Bir taraftan da Onur'a giderek kapılmaktadır. Aralarında karşı koyamadıkları bir çekim vardır, ve tehlike giderek artmaktadır.

Onur ifşa olacağını bilerek Ece'nin hayatını kurtarır. Civan ve Hilal Onur'dan şüphelenmeye başlar. Ayla ise Onur'un Ece için hem operasyonu hem de hayatını riske etmesinden rahatsızdır ve Onur'u uyarır.

Onur, reddetse de Ece hayatına girdiğinden beri ilk kez duygularına hakim olamadığının farkındadır. Ece ise Hazar'ı tanıdığını Onur'dan gizlerken, diğer taraftan kardeşinin DNA sonucunu beklemektedir.

Bir taraftan da Onur'a giderek kapılmaktadır. Aralarında karşı koyamadıkları bir çekim vardır, ve tehlike giderek artmaktadır.