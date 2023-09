One Piece 2. Sezonu İçin Senaryo Hazır, Ancak Yayın Tarihi Belli Değil

One Piece 2. sezonunun senaryosu hazır olduğu halde, dizinin yayın tarihi henüz belirlenmedi. Yapımcılar, çekimlerin en kısa sürede başlayabilmesi için senaryoyu önceden hazırladıklarını belirtti. Dizinin 2024'ün sonundan önce yayınlanması planlanıyor.

İzlenme rekorları kıran One Piece hayranları için bir iyi bir de kötü haberimiz var. Dilerseniz önce iyi haberden başlayalım. 2.sezon için senaryo hazır. Ancak bundan sonra kötü haber geliyor. Ne yazık ki yakın zamanda ekranlara dönemiyor. 12 ila 18 ay arasında seyirciyle buluşacak.

One Piece 2024'ün sonundan önce seyircisiyle buluşacak!

Netflix'in popüler dizisinin yapımcılarından biri olan Marty Adelstein, One Piece için bir açıklama yaptı. Canlı aksiyon korsan macerasının bir sonraki bölümünün 2024'ün sonundan önce yayınlanmaya hazır olacağını öne sürdü. Bunun nedeni, ise 2. sezonun senaryolarının zaten hazır olması. Tomorrow Studios'un CEO'suna göre senaryo, çekimlerin mümkün olan en kısa sürede başlayabilmesi için yazıldı.

Peki ne zaman yayınlanacak? Bu soruya ise cevabını Tomorrow Studios başkanı Becky Clements verdi. "Gerçekçi düşünürsek umarım eğer çok hızlı hareket edersek, bir yıl ile 18 ay arasında bir zamanda hazır olabiliriz." dedi. Bu durumda akıllara başka bir soru takılıyor. Senaryo hazırsa neden bu kadar geç yayınlanacak?

Anime severler heyecanlı: One Piece dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi!

One Piece 2. sezonunu aceleye getirmek istemiyor. One Piece'in canlı aksiyon serisinin 1. Sezonu, yayına hazır olmadan önce üç yıldan fazla süredir geliştirme aşamasındaydı. Aslında O da, Netflix'in sevdiği eserlere yaklaşımından memnun olana kadar filmin vizyona girmesine imza atmazdı. Bu temkinli yaklaşım sayesinde Netflix'in One Piece'in platformda ilk beş gününde 140 milyon saat izlenmesine yardımcı oldu.

Öncelikle, One Piece Netflix'in En İyi 10 TV şovu listesinde bir numaraya yükseldi. Bu hafta başında açık ara liderliğini ortaya koydu. Buna rağmen Netflix, seriyi henüz ikinci sezon için yenilemedi. İlginç bir şekilde hala bunun olup olmayacağı üzerinde kafa yoruyor. Ama ilk sezonuyla izlenme rekorları kıran serinin bu denli başarısını Netflix göz ardı edemez.

Eğer One Piece Netflix'in en iyi dizilerinden biri olarak yerini korumak istiyorsa dikkatli olmalı. Zamanında Cowboy Bebop, büyük bir beklentiyle seyirciyle buluşmuştu. Ancak umulan olmadı. Büyük bir hayal kırıklığı olarak tarihteki yerini aldı. One Piece akıbetinin Cowboy Bebop gibi olmaması için dikkatli olmalı.

