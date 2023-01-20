Önder Paksoy 'Saklı Cennet' isimli şarkısını yayınladı

Dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde işitme cihazı sektörünü başarılı bir şekilde temsil eden Önder Paksoy, müzikal kariyerinde dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü isim, sözü ve müziği kendisine ait olan ''Saklı Cennet'' şarkısını yayınladı. Şarkının naif ve iddialı düzenlemesini Davut Samet Sarıhan; müzik direktörlüğünü Buğra Kunt üstlendi.

Geçtiğimiz yıllarda ''Puslu Hava ve İhtiyar'' şarkısını kendine has yorumuyla müzikseverlere sunan güzel sanatçı son olarak aşkı onun gözlerinin ve sözlerinin derinliklerinde bulduğu ve 2 çocuğunun annesi olan hayat arkadaşı Bahar Paksoy'a hediye olarak, sözü ve müziği kendisine ait olan ''Saklı Cennet'' şarkısını yayınladı. Şarkının naif ve iddialı düzenlemesini Davut Samet Sarıhan; müzik direktörlüğünü Buğra Kunt üstlendi.

SEVDALI YÜREKLERE DOKUNAN ÖZEL BİR ESER

Saklı Cennet şarkısı hakkında konuşan Paksoy, "Bu şarkı bir kadına ait olmanın aşkla sevdayla yan yana yürümek gerektiğini anlatan sevdalı yüreklere dokunan özel bir eser. Arzu ettiğimiz, hayalini kurduğumuz her ne varsa hayatı tüm renkleriyle güzellikleriyle yaşarken geç olmadan gelip bizi bulması için evrene gönderdiğimiz dileklerle dolu bir şarkı." ifadelerini kullandı. Hayatın tüm güzelliklerini eşinin gözlerinde gören sanatçımız huzurlu, sabırlı, aşk dolu bir şarkı yazdığını ifade etti.

"HAYAL ETTİĞİMİZ NE VARSA SEVGİYLE GELİP BİZLERİ BULSUN"

Hayatımızda hayal ettiğimiz, beklediğimiz, kavuşmak istediğimiz her ne varsa en doğru zamanda sevgiyle gelip bizleri bulsun ve bizleri hayata bağlayan umutlarımız hiç tükenmesin diyerek duygularını ifade eden Önder Paksoy "Saklı Cennet" isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. İstanbul'un el değmemiş yeşillikte ve ormanlık bölgelerinden olan Polonezköy'de çekilen klibin yönetmenliğini Sahil İmanov üstlenirken; kalabalık bir ekip eşliğinde 3 günde tamamlanarak izleyicisiyle buluştu.

TÜM PLATFORMLARDA YAYINDA

Önder Paksoy'un yeni şarkısı ''Saklı Cennet'' ile isimli tekli çalışmasıylaVoce Music etiketiyle tüm müzik platformlarında, klip Voce Music YouTube kanalında yayında.