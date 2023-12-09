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Öncel, hayranlarına teşekkür etti ve unutulmaz bir gece yaşattı

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Şarkıcı Öncel, konserinin sonunda hayranlarına teşekkür etti ve unutulmaz bir gece yaşattı. Geçen hafta çıkan Kara Plak albümünün son şarkısı olan İmdat'ı seslendiren Öncel, kadına cinayetlerinin, ötekileştirmenin ve şiddetin her türlüsüne açık sözlü olarak işaret eden şarkısıyla dakikalarca saygı duruşuyla alkışlandı. Konser boyunca enerjisinden ve performansından hiçbir şey kaybetmeyen Öncel, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserinin sonunda hayranlarına teşekkür eden Öncel, "Ne çabuk ezberlemişsiniz böyle hay maşallah; beni benden aldınız, minnettarım" dedi.

Geçen hafta çıkan Kara Plak albümünün son şarkısı olan İmdat'ı seslendiren Öncel, kadına cinayetlerinin, ötekileştirmenin ve şiddetin her türlüsüne açık sözlü olarak işaret eden şarkısıyla dakikalarca saygı duruşuyla alkışlandı.

Konser boyunca enerjisinden ve performansından hiçbir şey kaybetmeyen Öncel, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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