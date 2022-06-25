Önce Tatil Sonra İş

İkiz bebeklerini kucağına aldıktan sonra bir süre sektöre ara veren İnci Demirkaya Birant, sosyal medyadan yayımladığı fotoğraflarla geri döndüm sinyalleri verdi. Ailesiyle birlikte tatile çıkan İnci Demirkaya Birant, 'Bir süredir setlerden uzak kaldım. Ancak şu an dinlenmiş ve yenilenen biri olarak içime sinen projeyi bekliyorum" açıklamasını yaptı.

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