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Ömer... BİR KARAR VERDİM, GERİ DÖNEMEM!

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Ömer... BİR KARAR VERDİM, GERİ DÖNEMEM!

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Ömer’, 6. bölümüyle 27 Şubat Pazartesi 20.00’de Star’da.

Gamze kalbinin kapılarını sonunda Ömer'e açar. Fakat artık her şey için çok geç olduğunun bilincinde olan Ömer, hasretini çektiği bu kelimelerin Gamze'nin dudaklarından dökülmesini acıyla izler.

Ömer çırpınan kalbinin sesine rağmen Süreyya'ya verdiği söze sadık kalır.

Hem terk edilmenin acısıyla hem de maddi sorunlarla boğuşan Nisa, kardeşi Ömer'e ve Gamze'ye en zor anlarında yardım etmekten geri durmaz.

Ömer'i zor durumda bıraktığını öğrenen Gamze, hatasını telafi etmeye çalışır.

Her şeye rağmen doğru olanı yapmaya çabalayan Ömer'in karşısında ise bu defa Tahir vardır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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