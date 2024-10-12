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Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia

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"Kocam da Kocam" şarkısıyla üne kavuşan Dora ve Ahmet Altınbaşak, boşanma kararıyla magazin gündemini sarsmayı başardı! Çiftin tek celsede boşandığı iddiaları dolaşırken, arka planda Songül Karlı ve Uğur Aslan'ın programının reytinglerini artırmak için planlı bir organizasyonun içinde oldukları iddia edildi. Detaylara Haberler.com ulaştı.

Ünlü şarkıcı Dora ve Ahmet Altınbaşak, "Kocam da Kocam" şarkısıyla tanındıktan sonra, Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın sunduğu "Sana Değer" programında uzlaşmaya çalışsalar da boşanma kararı aldılar. Tek celsede gerçekleşen boşanmanın ardından, çift programda karşı karşıya geldi.

Yayın sırasında, Ahmet Altınbaşak aniden bayılarak yere düştü. Düşerken yanındaki isimlere çarparak Songül Karlı'nın da dengesini kaybetmesine neden oldu. Sosyal medyada bazı izleyiciler bu durumu bir şov olarak değerlendirse de, olayın ciddi olduğu ortaya çıktı.

"Sana Değer" programı, geçtiğimiz yıl Seda Sayan'ın programının yerine geçerek yayın hayatına başlamıştı. Seda Sayan'ın formatını benimseyen program, izleyici kitlesine hitap etmek için kurgusal karakterler formatına devam ederken, Dora ve Ahmet Altınbaşak'ın ayrılığının, "Sana Değer" programının reytinglerini artırmak amacıyla organize edildiği iddiaları gündeme geldi.

SONGÜL KARLI VE UĞUR ASLAN'DAN ÜCRET ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Ahmet ve Dora Altınbaşak çiftinin ayrılık ve tartışma sonrası düğünde karşılıklı oynadıkları görüntüler ortaya çıkarken, programda oluşturulan kurguda Ahmet'in şu an bir teknede yalnız yaşadığı ve sarışın bir kadınla adının çıkacağı iddia ediliyor; ayrıca Songül Karlı ve Uğur Aslan'ın, program başına çiftin ücret aldıkları söylenirken, Altınbaşak çiftinin 2025 yılında programda yeniden evlenecekleri yönündeki söylentilerde dikkat çekiyor.

Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Songül Karlı Altınbaşak Uğur Aslan Televizyon 3-sayfa Magazin

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Yorumlar (4)

Ahmet null:

Bu programlar yalan dolan, boş insanların izlediği safsata dolu zırvalıklar

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Mehmet Varol:

Uğur aslan bir ara fakirlere ekmek götürüyordun, Bizi dinle imanla kandırdın. Senin yatacak yerin varmı karektersiz herif

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ersin bideci:

normal bunlar durmak yok yola devam!!!!

3
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Aykut Kalanoğlu:

Uğur Aslan şu yaptığın programlarını eve gidince tekrar izliyormusun ? yada aynada kendine bakıyormusun ben kimim nerden geldim kimdim nasıl bir insan oldum diye ?sana hiç yakışıyor mu sırf üç beş kuruş daha fazla para kazanmak için yalanların dolanların düzenbazlıkların düzmecelerin içinde olmak ?

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