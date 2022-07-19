Sıla Türkoğlu'ndan Cesur Pozlar

Olaylı Yalıda Olaylar Bitmek Bilmiyor! Olaylı Yalıda Olaylar Bitmek Bilmiyor! Kemal Gülman ile Feryal Sarımuratoğlu'nun boşanma davalarına konu olan ve geçtiğimiz aylarda 245 Milyon TL'ye satılan Bebek'teki meşhur yalılarında olaylar bitmek bilmiyor. Fransız yatırım şirketi tarafından satın alınan yalıda aylardır devam eden tadilatlar, imar işleri müdürlüğü ve zabıta tarafından 3 kez durdurularak ceza uygulandığı ortaya çıktı. Usulsüz yürütülen tadilattan dolayı sık sık durdurularak cezai işlem uygulanan yalıda yapılan tadilat sonrası tekrardan satışa çıkarılacağı konuşuluyor. Snob Magazin / Magazin Zabıta Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Olaylı Yalıda Olaylar Bitmek Bilmiyor! - Haberler

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.