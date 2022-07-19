Olaylı Yalıda Olaylar Bitmek Bilmiyor!
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Kemal Gülman ile Feryal Sarımuratoğlu'nun boşanma davalarına konu olan ve geçtiğimiz aylarda 245 Milyon TL'ye satılan Bebek'teki meşhur yalılarında olaylar bitmek bilmiyor.
Fransız yatırım şirketi tarafından satın alınan yalıda aylardır devam eden tadilatlar, imar işleri müdürlüğü ve zabıta tarafından 3 kez durdurularak ceza uygulandığı ortaya çıktı. Usulsüz yürütülen tadilattan dolayı sık sık durdurularak cezai işlem uygulanan yalıda yapılan tadilat sonrası tekrardan satışa çıkarılacağı konuşuluyor.
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